Януковича попросили не идти в Президенты

Представители интеллигенции Кировоградской, Житомирской и Винницкой областей обратились к соотечественникам с призывом поддержать на президентских выборах единую кандидатуру от демократических сил - действующего премьер - министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО.

Как передают корреспонденты УНИАН, сегодня их объединила одна цель – «сделать все возможное, чтобы наша страна наконец имела достойного кормчего».

«В Украине, к счастью, нет тайфунов и землетрясений. Есть землетрясения лишь в головах отдельных политиков. А нам нужен умный поводырь. Руководитель, в которого есть три главных для нации качества; мудрость, энергия и любовь. Любовь невзрачная, неизменчивая, любовь к родной стране и своему народу. Именно эти качества есть лишь у одного политика - Юлии ТИМОШЕНКО, которая живет и работает по простой и доходчивой формуле - добро делай, зло - нет», - подчеркнул председатель Кировоградской ячейки Национального союза писателей Украины, лауреат республиканских и областных литературных премий Виктор ПОГРИБНЫЙ.

В свою очередь заслуженный деятель искусств Украины Юрий ЛЮБОВИЧ предложил не только поддержать обращение об объединении вокруг единого кандидата от демсил, но и выступить с инициативой от Кировоградщины адресовать обращение Виктору ЯНУКОВИЧУ с требованием не идти в президенты.

На собрании интеллигенции Житомирской области председатель областного союза художников Василий КОНДРАТЮК с присущей художникам творческой позицией, прежде всего увидел в премьере обаятельную женщину. Он призвал мужчин-политиков уступить место женщине.

Житомирские медики же, наоборот высказались с прагматической позиции. Так председатель постоянной комиссии по вопросам охраны здоровья Житомирского областного совета, главный врач одного из медицинских заведений области Владимир ГОЛОВАКОВ отметил сдвиги, которые пришли в медицину благодаря работе Ю.ТИМОШЕНКО. «Сейчас, как никогда раньше большое внимание уделяется медицине на разных уровнях. Закупается оборудование, транспорт, возрождается сельская медицина, ФАПы и амбулатории. Это не гамма-нож Президента, которого так никто и не увидел, а реальные действия, которые мы, медики, уже почувствовали и поверили, что нам и в дальнейшем будут способствовать в работе на благо нации», - красноречиво заявил В.ГОЛОВАКОВ.

Ректор Житомирского института журналистики Андрей БЛИЗНЮК призвал Ю.ТИМОШЕНКО не повторять ошибку 2004 года, когда фактически свою победу на выборах она отдала другому человеку.

«Мы осознаем, какой ответственный выбор принадлежит сделать обществу в период политической нестабильности, а иногда и противостояния в лагере демократических сил, угрожающих приходу к власти антиукраинских политиков, которые в нечестный способ могут использовать мандат избирателя. Поэтому в это важное для нашего государства время призываем сплотиться вокруг демократических сил, для того, чтобы победить на выборах. Мы глубоко убеждены, что в настоящее время действующий премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО – единственный, надежный кандидат от демократических сил. В своей деятельности Юлия Владимировна не отступила от своей предвыборной кампании, и в условиях мирового кризиса действует правильно и результативно, претворяя свою Программу в жизнь», - отметили в своем заявлении представители интеллигенции Винниччини.

Свою поддержку также выявили представители национальных меньшинств, в частности иудейское и мусульманское общества Винницкой области, Литинская районная ячейка общественной организации «Украина-Германия», Шаргородский районный культурно-просветительский Союз поляков им. А.Хмелевского. Они считают, что «Ю.ТИМОШЕНКО – умелый лидер, толерантный ко всем национальным меньшинствам и религиозным конфессиям, заботится исключительно в интересах каждого гражданина Украины и в интересах украинского государства».

«Юлия ТИМОШЕНКО является настоящим харизматичным лидером нации. Она прислушивается к авторитетному слову научных работников относительно приоритетов экономического развития страны, учителей – относительно реформирования системы образования, работников культуры – относительно повышения духовности украинской нации, хозяйственников – относительно улучшения инфраструктуры регионов. Именно поэтому именно нам сейчас необходимо активизироваться, выступить той аккумулятивной силой, которая не даст распорошить голоса между непроходимыми кандидатами», - отметил в своем выступлении заслуженный деятель искусств Украины, директор областного художественного музея Илья БЕЗБАХ.

«Именно поэтому мы призываем всех мыслящих людей Юлию ТИМОШЕНКО выдвинуть единым кандидатом в Президенты Украины от демократических сил, которая имеет большой авторитет не только в нашем государстве, но и за рубежом», - подчеркнули представители Союза предпринимателей и Ассоциации фермеров Винницкой области.