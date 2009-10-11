Тимошенко - сборной Украины: так держать!

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО поздравила сборную Украины по футболу с победой над сборной Англии.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета министров.

Как отметила Ю.ТИМОШЕНКО, украинские футболисты продемонстрировали молниеносную игру, надежно защищая свои ворота и непрерывно атакуя грозного соперника.

“Вся команда показала, что она способна победить одну из самых сильных команд мира. Особенно хочу отметить Сергея НАЗАРЕНКО, который стал автором победного гола на своей родной днепропетровской арене”, - подчеркнула премьер.

Также, по мнению Ю.ТИМОШЕНКО, огромную роль в победе сыграла невероятная поддержка 30 тыс. болельщиков, которые присутствовали на стадионе, и миллионов фанатов, которые наблюдали за матчем по телевизору.

Она призвала сборную Украины: “Так держать” и выразила уверенность, что украинские футболисты обязательно поедут на чемпионат мира 2010 года в ЮАР.