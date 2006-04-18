ЕС не упрощает визовый режим с Украиной, а усложняет

Европейский Союз поднимает вопрос об отмене асимметричного визового режима, который существует между Украиной и 7-ю странами ЕС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Борис ТАРАСЮК во время встречи с представителями Европейской Бизнес Ассоциации.

«К сожалению, делегация ЕС ставит вопрос об отмене этого режима для украинских граждан с этими 7 странами, что не вызывает у нас восхищения», - сказал Б.ТАРАСЮК.

Он отметил, что подавляющее большинство украинских граждан посещает именно эти страны. По словам Б.ТАРАСЮКА, необходимо провести серьезные переговоры, и он надеется, что делегация ЕС «получит новый мандат, который будет предусматривать признание этой реальности».

Б.ТАРАСЮК напомнил, что асимметричный визовый режим предусматривает, что граждане Украины ездят в отмеченные страны по бесплатным визам, а граждане этих стран посещают Украину без виз.

Как сообщалось, асимметричный визовый режим действует между Украиной и Латвией, Литвой, Эстонией, а также Польшей, Румынией, Словакией, Чехией.