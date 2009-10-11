Что бы КС ни решил, выборов это не сорвет?

Никакое решение Конституционного Суда Украины относительно норм закона о выборах Президента Украины не способно сорвать избирательную кампанию.

Об этом в интервью еженедельнику «Зеркало недели» заявил председатель Центральной избирательной комиссии Украины Владимир ШАПОВАЛ.

«Хоть бы каким оно, в конечном итоге, оказалось, оно не способно ни сорвать кампанию, ни перенести ее. В худшем случае, речь идет о коррекции избирательных сроков», - уверен В.ШАПОВАЛ.

При этом он заявил, что признает несовершенство действующего закона о выборах Президента Украины. «Я не хотел бы опережать решение Конституционного Суда, тем более, что уже открыто производство по соответствующему делу. В законе, к сожалению, есть откровенные юридические глупости», - сказал председатель ЦИК.

При этом В.ШАПОВАЛ не исключил, что наличие явных огрехов является сознательной тактикой авторов закона. «Я сам прибегал к такому приему: готовишь проект документа и «украшаешь» его явно непутевыми положениями, которые отвлекают внимание от главного. Огрехи сразу привлекают внимание и вызывают раздражение. После непродолжительных торгов ты сдаешь ненужное. И цель достигнута», - отметил председатель ЦИК.