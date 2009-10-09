Телемост Украина-США о проблемах телекоммуникационной медицины

13 октября 2009 года в 18.00 в конференц-зале компании «Адамант» (адрес: г. Киев, Харьковское шоссе, 51-а) состоится телемост Украина - США между Американским госпиталем в Провиденсе и компанией «Адамант» на тему «Внедрение передовых технологий ИКТ в отечественной медицине. Проект Единое медицинское телекоммуникационное пространство».

Организаторами телемоста являются телекоммуникационная компания «Адамант», благотворительный медицинский фонд "Допомога медицині" и американский госпиталь Providence Healthcare Network (Waco, Texas). Трансляцию мероприятия в сети Интернет в режиме он-лайн будет проводить компания «Адамант» с 18:00 до 19:00 на сайтах www.adamant.ua и www.cfmr.org.ua

С американской стороны в телемосте примут участие: сенатор от штата Техас Джим ДАННЕМ (Jim Dunnam); президент госпиталя Providence Healthcare Network Кент КИХЕЙ (Kent Keahey); президент Благотворительного Фонда "Допомога медицині" Александр ЭТНИС (Украина); руководители структурных подразделений американского госпиталя, группа украинских врачей, которые в настоящий момент находятся по Программе медицинского обмена 2009 в Америке, представители общественных организаций, прессы и ТВ.

С украинской стороны: председатель правления БФ «Допомога медицині», президент группы компаний «Адамант» Иван ПЕТУХОВ, заместитель министра здравоохранения Украины Василий ЛАЗОРИШИНЕЦ; начальник Главного управления охраны здоровья и медицинского обеспечения г. Киева, депутат Киевского городского совета Людмила КАЧУРОВА; президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий КИНАХ; доктор медицинских наук, член-корреспондент НАН Украины, главный кардиохирург МЗО Украины, глава Наблюдательного совета БФ "Допомога медицині", заведующий отделением хирургии ишемической болезни сердца Национального института сердечно-сосудистой хирургии им. Амосова АМН Украины профессор Анатолий РУДЕНКО; первый заместитель Главного управления медицинской помощи КГГА Виталий МОХАРЕВ, заведующий ортопедо-травматологического центра Киевской областной клинической больницы - врач высшей категории Тарас ПЕТРИК; главный врач Киевской областной клинической больницы, заведующий кафедрой ортопедии и травматологии НМАПО им. П.Л. Шупика, доктор медицинских наук Николай АНКИН, ректор Национального медицинского университета имени О.О.Богомольца, член-корреспондент Академии медицинских наук Украины Виталий МОСКАЛЕНКО, представители компании «Майкрософт» - ведущего мирового разработчика ПО для телемедицины, представители общественности, пресса, ТВ.

Участники телемоста обсудят следующие вопросы:

1.Программа медицинского обмена 2009 благотворительного фонда «Допомога медицині». Положительный опыт сотрудничества украинских врачей с ведущим американским госпиталем Провиденс, входящим в ТОП-100 мировых медицинских учреждений.

2. Использование современных ИКТ в Программе медицинского обмена 2009/2010 - новая ступень развития партнерских взаимоотношений между базовым госпиталем Providence Healthcare Network и украинской стороной.

3. Расширение сотрудничества с заинтересованными мировыми и отечественными медицинскими учреждениями.

4. Взаимодействие между американскими и украинскими госпиталями с помощью современных ИКТ с целью внедрения современных методов оказания скорой медицинской помощи.