Кендзёр думает, что Тимошенко ближе к эсдекам, чем к национал-демократам

Народный депутат Украины Ярослав КЕНДЗЁР (фракция “Наша Украина – Народная самооборона”) предостерегает от создания “политического мифа” о том, что единым кандидатом на пост Президента Украины от национально-демократических сил является премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

Об этом Я.КЕНДЗЁР заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

“Сегодня в Украине представители украинской псевдоэлиты формируют эти политические мифы, вводя в заблуждение миллионы людей”, - сказал Я.КЕНДЗЁР.

Он подверг критике и выразил свое категорическое несогласие с позицией “лидеров региональных элит, представителей интеллигенции и деловых кругов” Западной Украины, которые вчера обратились к потенциальным претендентам в кандидаты на пост Президента Украины Виктору ЮЩЕНКО, Арсению ЯЦЕНЮКУ, Борису ТАРАСЮКУ, Юрию КОСТЕНКО, Олегу ТЯГНИБОКУ, Анатолию ГРИЦЕНКО с призывом отказаться баллотироваться самим в пользу единого кандидата от демократических сил – Ю.ТИМОШЕНКО.

“Заявляя, что единым кандидатом от национально-демократических сил на президентских выборах может быть лишь Ю.ТИМОШЕНКО, они обманывают людей. Я никогда не соглашусь, что Юлия Владимировна имеет какое-то отношение к понятию “национальной демократии”, - заявляет Я.КЕНДЗЁР.

По его словам, идейно-политические взгляды, а также практическая деятельность Ю.ТИМОШЕНКО и ее политической силы не соответствуют национально-демократическим критериям.

“Она является представительницей левой, скорее, социал-демократической идеи, но не национально-демократической. При всем уважении к премьеру, она может быть единым кандидатом от левых сил”, - заметил народный депутат.

Я.КЕНДЗЁР также отметил, единым кандидатом в президенты от украинских национально-демократических сил может быть только действующий глава государства В.ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, вчера более 200 лидеров региональных элит, представителей интеллигенции и деловых кругов Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Ривненской, Волынской, Черновицкой и Закарпатской областей обратились к потенциальным претендентам в кандидаты в президенты В.ЮЩЕНКО, А.ЯЦЕНЮКУ, Б.ТАРАСЮКУ, Ю.КОСТЕНКО, О.ТЯГНИБОКУ, А.ГРИЦЕНКО с призывом отказаться баллотироваться самим в пользу единого кандидата от демократических сил – Ю.ТИМОШЕНКО.