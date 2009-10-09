ГПУ отказалась предоставить бютовцу Власенко документы на «Межигорье»

Генеральная прокуратура Украины отказалась предоставить депутату от БЮТ Сергею ВЛАСЕНКО документы о праве собственности на земельный участок в урочище Межигорье.

Об этом идет речь в ответе заместителя генпрокурора Виктора КУДРЯВЦЕВА, текст которого имеет УНИАН.

Свое решение заместитель генпрокурора объяснил отсутствием правовых оснований для предоставления С.ВЛАСЕНКО настоящих документов.

С.ВЛАСЕНКО является членом Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования обстоятельств незаконного задержания 6 апреля 2005 года Главным следственным управлением МВД Украины на то время председателя Донецкого областного совета Бориса КОЛЕСНИКОВА, содержание его под стражей, а также возбуждение в отношении него уголовного дела. Он просил ГПУ предоставить для ознакомления документы, которые удостоверяют право на собственность юридическими или физическими лицами земельного участка, расположенного в с. Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области по ул. Ивана Франко, 9 (комплекс отдыха “Пуща Водица” урочища “Межигорье”).

В своем ответе В.КУДРЯВЦЕВ напомнил, что решением Конституционного Суда закон “О временных следственных комиссиях, специальной следственной комиссии и временных следственных комиссиях Верховной Рады Украины” признан неконституционным. “В соответствии с требованиями ч.1 ст. 7 Закона Украины “О прокуратуре” вмешательство органов государственной власти и органов местного самоуправления, должностных лиц в деятельность прокуратуры по надзору за соблюдением законов или по расследованиям, содержащим признаки преступления, запрещается. Ввиду изложенного и учитывая, что Генеральной прокуратурой Украины по указанным материалам проводится проверка, предоставить настоящие документы нет правовых оснований”, - говорится в ответе В.КУДРЯВЦЕВА.

Как сообщал УНИАН, ранее члены фракции БЮТ требовали от Генпрокуратуры вернуть оригиналы документов, удостоверяющих право собственности земельного участка в урочище «Межигорье» в селе Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области. С.ВЛАСЕНКО по этому поводу направил соответствующее обращение к генпрокурору Александру МЕДВЕДЬКО. Как отмечено в документе, 2 сентября 2009 года глава парламентской комиссии по расследованию обстоятельств незаконного ареста председателя Донецкого облсовета Б.КОЛЕСНИКОВА Николай ДЖИГА изъял у председателя Вышгородской райгосадминистрации оригиналы документов, удостоверяющих право собственности земельного участка в урочище «Межигорье». В настоящее время оригиналы этих документов находятся в Генеральной прокуратуре.

26 августа Кабинет министров принял решение о возвращении в государственную собственность резиденции «Межигорье», где проживает экс-премьер-министр, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ. Кабинет министров поручил Министерству юстиции подать иск в суд по поводу возвращения резиденции «Межигорье» в государственную собственность.

В свою очередь, В.ЯНУКОВИЧ заявил, что на законных основаниях проживает в частном доме на территории резиденции «Межигорье». Ранее Киевский апелляционный хозяйственный суд признал законным отчуждение государственной резиденции "Межигорье" и передачу ее в частную собственность.

17 сентября первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ заявил, что Верховный Суд Украины в ближайшее время рассмотрит исковое заявление правительства о возвращении правительственной резиденции “Межигорье” в государственную собственность. Первый вице-премьер также выразил надежду, что Министерство внутренних дел сможет расследовать факт исчезновения документов об оформлении в собственность земельного участка из правительственной резиденции.