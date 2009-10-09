Доверяют ли украинцы СМИ во время выборов (опрос)

Подавляющее большинство граждан Украины - 83,1% - в период предвыборной кампании отдают предпочтение такому источнику информации как телевидение. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Институтом Горшенина и переданные УНИАН.

Согласно результатам всеукраинского исследования, большинство украинцев - 68,4% - интересуются политическими новостями и информационными программами. Только 19,3% ими не интересуются, а 12,3% затруднились ответить на данный вопрос.

Подавляющее большинство граждан Украины - 83,1% - в период предвыборной кампании отдают предпочтение такому источнику информации как телевидение. Менее половины опрошенных - 45,4% - предпочитают печатные СМИ, менее трети - 29,3% - радио, а 27,6% респондентов - общение с друзьями, родственниками, знакомыми. Доверяют встречам кандидатов с избирателями 15,8%, Интернету - 13,2%, листовкам и другим агитационным материалам – 10,2%, наружной рекламе – 8,1% опрошенных. Не доверяют никакому источнику информации 2,4% респондентов, а 2,9% затруднились ответить на данный вопрос.

Половина украинцев - 50,1% - объясняют «заказные» материалы в СМИ наличием у каждого средства массовой информации владельцев. Немногим меньшее количество опрошенных - 46,2% – влиятельностью и давлением на СМИ политических сил. Считают причиной появления таких материалов желание сотрудников СМИ заработать 39,7%, а 17,6% - непрофессионализм и неспособность давать объективную оценку событиям со стороны журналистов. Ответ «другое» выбрали 5,8% респондентов, а 15,9% не определились с позицией по данному вопросу.

Более половины опрошенных - 54,2% - самостоятельно анализируют информацию из различных источников, чтобы определить, какой информации можно доверять. Каждый пятый респондент - 19,4% - опирается в этом вопросе на мнение авторитетных для себя людей, разбирающихся в политике. Доверяют политическим ток-шоу, дебатам – то есть программам, в которых политики должны говорить и отвечать на различные вопросы самостоятельно, без подготовки - 14,8% украинцев, а 9,4% - информации, исходящей от кандидата, за которого собираются голосовать. Заявили о доверии определенным СМИ и журналистам, дающим объективную информацию, 8,3% опрошенных, и почти столько же - 8,7% - выбрали ответ «другое». Не доверяют никакой информации из СМИ 6,4%, а 7,2% затруднились ответить на данный вопрос.

Около трети украинцев - 32,4% - в большей степени доверяют центральным всеукраинским СМИ. Местным, региональным СМИ доверяют 22,3%, зарубежным СМИ – 9,8%, другим СМИ – 15,6% респондентов. Не доверяют никому 6,8% опрошенных, а 13,1% затруднились с ответом на данный вопрос.

* * * С 5 по 8 октября 2009 г. Институт Горшенина провел телефонный опрос на тему «Доверие к СМИ в предвыборный период». Всего согласно случайной выборке было опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 лет, во всех областных центрах Украины. Квотами были регион проживания, пол и возраст респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-3,2%.