Балога потерял «штык» в парламенте

Народный депутат Украины, член президиума политической партии “Единый центр” Оксана БИЛОЗИР подала заявление о прекращении своего членства в партии.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе О.БИЛОЗИР.

“В связи с несогласием с политическими решениями, которые принимаются руководством партии "Единый Центр" вопреки интересам государства, невозможностью преодолеть расхождения в видении реализации программных задач партии и ее будущего, руководствуясь пунктами 4.5.1, 4.7.1 Устава политической партии "Единый Центр", сообщаю о прекращении своего членства в политической партии "Единый Центр" по собственному желанию”, - говорится в заявлении О.БИЛОЗИР, переданном председателю Киевской городской организации ЕЦ.

Как сообщал УНИАН, 27 марта с.г. в Киеве состоялся съезд ЕЦ, на котором в состав политсовета партии было избрано 35 человек, в т.ч. О.БИЛОЗИР.

Ранее, 19 февраля, О.БИЛОЗИР объявила о своем выходе из «Народного Союза Наша Украина».

Комментируя это решение О.БИЛОЗИР заявила, что ее выход из партии "Народный Союз Наша Украина" связан с необходимостью привлечь внимание к ситуации в партии.

Она сказала, что всю жизнь отстаивала идею независимой Украины, самодостаточной европейской нации. По словам О.БИЛОЗИР, партия не выполнила своей главной задачи – сплотить национально-демократические силы и стать мощным фактором украинской политики.