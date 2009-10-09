В Нашей Украине летят головы из-за Тимошенко

Председателя Кировоградской городской организации политической партии «Наша Украина», руководителя фракции «Наша Украина» в Кировоградском горсовете Александра Дануцу исключили из партии. Об этом сообщает интернет-издание «Весь Кировоград».

Вчера под председательством Веры Ульянченко прошло заседание Президиума политического совета партии «Наша Украина». На нем, в частности, было рассмотрено заявление Кировоградской городской организации «Нашей Украины» о поддержке Юлии Тимошенко на президентских выборах.

Этому вопросу уделили более чем два часа обсуждения. Следствием, собственно, и стало исключение из партии Александра Дануцы.

Также президиум партии принял решение о перерегистрации Кировоградской городской организации политической партии «Наша Украина» и образовал для этого соответствующий оргкомитет.

По словам источника это фактически значит, что нынешняя городская организация будет ликвидирована и создана новая ячейка.

Сам Александр Дануца, комментируя решение политсовета, отметил: «Это решение я не расцениваю иначе, как проявление истерики партийных «боссов», которые давно уже поставили себя над реальной ситуацией, которая сложилась в низовых партийных организациях. Мы неоднократно обращались к партийному руководству, в том числе к лидеру партии Виктору Ющенко, с просьбой обратить внимание на мнение простых партийцев.

Однако нам в лучшем случае не отвечали вообще, а иногда даже присылали киевских эмиссаров, чтобы поставить нас на место. Совет Кировоградской городской организации после длительного обсуждения принял на своем заседании взвешенное решение о поддержке кандидатуры Юлии Тимошенко на президентских выборах. За это решение проголосовали все восемь присутствующих на заседании членов совета, из одиннадцати в целом.

Сегодня, я знаю, что наша инициатива обсуждается в районах области и подобные решения приняли уже в городе Александрия и Александрийском районе. Решение нашего совета было коллегиальным и не нарушало ни одной нормы устава партии. По нашему мнению оно должно было стать началом широкой партийной дискуссии в канун съезда, который должен выдвинуть кандидата в президенты от «Нашей Украины».