Медведько: международная экспертиза пленок Мельниченко закончена

В Германии международные эксперты закончили проведение экспертизы записей бывшего майора Государственной службы охраны Николая МЕЛЬНИЧЕНКО, якобы сделанных в кабинете бывшего Президента Украины Леонида КУЧМЫ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил генпрокурор Александр МЕДВЕДЬКО.

По его словам, в ближайшее время результаты экспертизы передадут в Генеральную прокуратуру Украины.

«Мы получили из Германии ответ о том, что эта экспертиза завершена, но когда мы попытались сказать, что давайте мы приедем и заберем ее, нам ответили, что у них несколько другой порядок, и они нам ее пришлют. Ожидаем со дня на день», - сказал А.МЕДВЕДЬКО.

При этом генпрокурор отметил, что, в зависимости от результата этой экспертизы, следствие «будет двигаться дальше» по уголовному делу об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2008 года в Вашингтоне Н.МЕЛЬНИЧЕНКО в присутствии представителей Генпрокуратуры Украины передал европейским экспертам записывающее устройство и фрагменты записей, сделанных якобы в кабинете бывшего Президента Украины Л.КУЧМЫ.