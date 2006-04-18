Черновецкий хотел освободить ТРК ”Киев” не от работы, а от цензуры

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ впервые встретился с коллективом телерадиокомпании "Киев".

Как передает “5 канал”, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ заверил журналистов ТРК, что никого не будет увольнять. Наоборот - стремится увеличить зарплату и освободить акул пера от цензуры, которая вроде бы, по мнению Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, до сих пор не давала им нормально работать.

Напряжение в коллективе появилось после того, как 17 апреля по инициативе нового городского председателя был отстранен от должности директор ТРК "Киев" Валерий ТКАЧУК. Сразу после этого он попал в больницу из-за проблем с сердцем.

По словам Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, руководителя телерадиокомпании подозревают в финансовых махинациях. Исполняющим обязанности руководителя телерадиокомпании назначен Никита БЕЛЬСКИЙ.