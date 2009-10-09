В центральном офисе банка «Надра» - УБОП и прокуратура

В Киеве утром в центральном офисе банка «Надра» сотрудники столичной прокуратуры и Управления по борьбе с организованной преступностью проводят следственные действия в рамках расследования уголовного дела.

Об этом УНИАН сообщили в МВД Украины, не уточнив, в рамках какого именно уголовного дела проводятся эти действия.

Как сообщал УНИАН, 19 августа министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО заявил, что Генеральная прокуратура Украины по материалам МВД возбудила уголовное дело по фактам незаконных действий руководства банка «Надра» при выдаче в 2008 году кредитов юридическим лицам.