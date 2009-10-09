Киселева исключили из фракции Партии регионов

Фракция Партии регионов приняла решение об исключении народного депутата Украины Василия КИСЕЛЕВА из состава фракции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседании парламента председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН.

Он отметил, что, в соответствии с регламентом Верховной Рады, теперь В.КИСЕЛЕВ является внефракционным депутатом.

Причина исключения В.КИСЕЛЕВА из состава фракции на заседании парламента не была названа.

Как сообщал УНИАН, 15 сентября президиум политсовета Партии регионов решил исключить В.КИСЕЛЕВА из рядов партии за «нанесение вреда ее репутации и нарушение требований устава» и отозвать В.КИСЕЛЕВА из членов политсовета ПР.

17 сентября В.КИСЕЛЕВ заявил о добровольном выходе из Партии регионов.