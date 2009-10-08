Фракция НУ-НС не сможет принять решение о выходе из коалиции

Председатель правления Центра прикладных политических исследований “Пента” Владимир ФЕСЕНКО убежден, что члены фракции “Наша Украина – Народная самооборона” ни при каких обстоятельствах не примут решение о выходе из коалиции с БЮТ и Блоком Литвина.

Как передает корреспондент УНИАН, так сегодня на пресс-конференции он прокомментировал заявления о выходе из коалиции двух депутатов от Украинской народной партии.

По его словам, сегодня у НУ-НС есть “проблема кворума” и там даже просто собраться и принять какие-то решения, не говоря уже о решении о выходе из коалиции, будет “очень и очень трудно, практически невозможно”.

“Не будет такого решения по очень простой причине – потому, что абсолютное большинство депутатов из НУ-НС, даже те, кто не хотят этой коалиции и критически к ней относятся, но они положительно относятся к собственному депутатскому мандату и не хотят потерять свой депутатский статус”, - сказал эксперт.

Прекращение существования коалиции, добавил он, является серьезным шагом к роспуску Верховной Рады. “Поэтому думаю, что абсолютное большинство нунсовцев на самоубийство не пойдут”, - отметил В.ФЕСЕНКО.

Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий БАЛА объяснил такой шаг представителей УНП тем, что лидер этой партии Юрий КОСТЕНКО заявил о своем намерении принимать участие в президентских выборах. Потому сейчас, по мнению эксперта, Ю.КОСТЕНКО просто пытается дистанциюироваться от проправительственной коалиции, чтобы избежать ответственности за ухудшение экономической ситуации в Украине.

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ также считает, что выход членов УНП из коалиции связан с намерением принимать участие в президентской гонке. По его словам, Ю.КОСТЕНКО “идет на президентские выборы, но чувствует, что после них на правом фланге возникнет новая конкуренция – кто будет лучше ТЯГНИБОКА (лидер ВО «Свобода» Олег ТЯГНИБОК - УНИАН)”.

“Вот Ю.КОСТЕНКО и хочет быть лучше. А для этого нужно критиковать правительство и идти на выборы, чтобы заявить, что он будет представлять “правых”, - добавил политолог.