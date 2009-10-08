Ющенко не подпишет бюджет-2010, если Тимошенко не вставит туда корветы

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отмечает, что в государственном бюджете на 2010 год должны быть предусмотрены средства на поддержку национальных разработок в военно-технической сфере.

Как сообщили УНИАН в Главной службе информационной политики Секретариата Президента, об этом В.ЮЩЕНКО заявил на пресс-конференции в Крыму, где состоялись тактические учения Военно-Морских Сил Украины.

Речь идет в первую очередь о проекте по разработке отечественного корабля класса «корвет».

По словам Президента, в декабре 2010 года должна быть завершена техническая часть разработки документации на этот проект. Он сообщил, что в конце декабря рассчитывает принять соответствующий отчет во время заседания СНБО.

Глава государства особо подчеркнул, что речь идет о корабле исключительно «украинского производства, который будет закладываться и строиться на украинских верфях и иметь 65% украинского вооружения». В.ЮЩЕНКО отдельное внимание обратил на то, что этот проект осуществляется в сотрудничестве с Германией, Италией, США, Францией, Нидерландами и Швейцарией. «Это лучший корабль такого класса», – подтвердил Президент, уточнив, что речь идет как о технических характеристиках, так и уровне боевого оснащения.

«Это концентрация украинских возможностей, замысла и тех высоких проектировочных мощностей, которыми обладает Украина», – сказал глава государства.

В то же время он констатировал, что на сегодняшний день для завершения работы над технической документацией армии недостает 300 тыс. грн. «Нам нужно сделать все, чтобы бюджет 2010 года предусмотрел закладку 4 корветов. Через такого рода государственный заказ мы выйдем на самую эффективную цену боевой единицы и начнем серийное производство этого корабля», – сказал Президент, напомнив, что сегодня Украина требует 10 корветов, мировая потребность составляет около 300 единиц.

«Я не подпишу бюджет-2010, если в нем не будет предусмотрено финансирование этой программы. Я больше не поверю пустым словам, за которыми не стоит ответственность по отношению к Вооруженным Силам, в частности в теме развития вооружений», – предупредил глава государства.

Еще одной важной разработкой в сфере ВМС он назвал проект оперативно-тактических ракетных комплексов. По словам В.ЮЩЕНКО, до 2012 года Украина будет иметь самый совершенный комплекс такого класса с отличными характеристиками, превосходящими зарубежные аналоги на 20-25%. «Я все сделаю, чтобы закладка работы по этому комплексу была проведена в 2010 году», – заявил он.

Президент напомнил, что несколько месяцев тому назад на вооружение ВСУ поступил новый высокотехнологичный отечественный танк «Оплот». «Я хотел бы, чтобы решение Президента о взятии на вооружение этого танка с 2010 года практически реализовывалось, чтобы ВСУ сформировали конкретный государственный заказ на несколько машин и он был профинансирован прямыми средствами бюджета страны», – сказал В.ЮЩЕНКО.

Глава государства отметил, что сегодня долгом общества и власти является обеспечение достойной жизни украинской армии.

«Я надеюсь, что эта моя позиция будет доведена до граждан Украины, власти, парламента, правительства, премьер-министра. Я требую радикального изменения отношения к украинской армии, всевозможной поддержки всеми – и властью, и обществом. Тогда у нас будет полная уверенность, что национальная граница, национальная территория находятся под самым эффективным военным контролем», – призвал глава государства.