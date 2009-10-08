Коммунисты выдвинули версию, почему Тимошенко не пришла сама в Раду

Фракции КПУ и Партии регионов считают необходимым направить правительству на доработку проект государственного бюджета на 2010 год.

Как передает корреспондент УНИАН, выступая после представления проекта госбюджета в парламенте, член фракции Партии регионов Николай АЗАРОВ заметил, что настоящий документ невозможно даже принять к сведению, поскольку им предлагается в следующем году снизить все социальные стандарты.

Кроме того, считает он, “глупостью” является утверждение правительства, что этот бюджет является сбалансированным.

«Если мы в бюджет закладываем 125 млрд. грн. заимствований и 45 млрд. государственных гарантий, это что, сбалансированный бюджет?», - спросил Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что проектом бюджета-2010 происходит попытка разбалансировать всю систему государственных и местных бюджетов. По словам Н.АЗАРОВА, проект бюджета, предложенный правительством, построен на несуществующих законах, и поэтому его необходимо вернуть правительству на доработку.

В свою очередь, член фракции КПУ Алла АЛЕКСАНДРОВСКАЯ назвала нереальным предложенный правительством проект главного финансового документа страны. «Это кричащий авантюризм правительства, и поэтому премьер-министр не захотела лично его представлять», - сказала она.

А.АЛЕКСАНДРОВСКАЯ заметила, что проект бюджета на 2010 год построен на двух бюджетных кодексах, один из которых является действующим, а другой – нет. Она поддержала “регионалов” в части того, что проект снижает социальные стандарты. «Настоящий документ необходимо вернуть на доработку правительства», - сказала она.

При этом представитель фракции БЮТ Владимир БОНДАРЕНКО назвал безосновательным эти заявления оппозиционеров.

Он заверил, что правительство предусмотрело в следующем году рост уровня минимальной заработной платы, хоть и небольшое. В то же время, отметил он, правительство впервые в проекте госбюджета предусмотрел право органов местного самоуправления самостоятельно формировать свои бюджеты и таким образом свыше 12 тыс. обществ смогут это сделать.