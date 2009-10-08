Янукович: власть относится к предпринимателям как к военнопленным

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ сравнивает состояние сегодняшних отношений власти с представителями бизнеса, как отношения «диктатора с военнопленными».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил на встрече с предпринимателями, которая проходит сегодня в Киеве.

По его убеждению, «сегодня власть ведет борьбу с предпринимателями, и пытается перевести на них все свои просчеты, в частности, развал бюджета, пенсионной системы».

Отдельно В.ЯНУКОВИЧ также отметил деятельность правительства, которая привела к угрозе дефолта НАК «Нафтогаз Украины».

Отношения власти и предпринимателей – это «отношения между диктатором и военнопленными. Я такое сделал определение для себя», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, такая диктатура не может облегчить жизнь, особенно предпринимателям. «В то же время, на кого в случае неблагоприятного развития событий ляжет груз содержания диктатуры? Вопрос совсем не риторический. Бизнес стал в этом заложником диктаторской власти», - убежден лидер Партии регионов.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, «вона, яка працює», сегодня практически разрушила партнерские отношения с бизнесом».