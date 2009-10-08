В заседании ВР объявили еще один перерыв

В пленарном заседании Верховной Рады объявлен еще один перерыв - до 11.45 - по требованию фракций КПУ и Партии регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, по окончании первого перерыва председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН сообщил, что во время консультаций была достигнута договоренность первым вопросам рассматривать проект закона о государственном бюджете на 2010 год.

После этого, по его словам, будут рассмотрены кадровые вопросы как по представлению правительства, так и по представлению Президента.

Следующим вопросом, по словам В.ЛИТВИНА, будет рассматриваться освобождение и назначение судей.

При этом он заметил, что фракции Партии регионов и КПУ требуют еще одного, дополнительного перерыва для проведения консультаций.

Потому В.ЛИТВИН объявил перерыв до 11.45 и сообщил, что до окончания утреннего пленарного заседания парламент будет работать без перерыва.