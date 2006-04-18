Тимошенко отменит неприкосновенность и посортирует ангелов

Через месяц Верховная Рада Украины отменит неприкосновенность народных депутатов. Об этом заявила Юлия ТИМОШЕНКО во время встречи с представителями Американской торговой палаты в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, она подчеркнула, что такая депутатская неприкосновенность способствует сохранению “коррупции в больших масштабах”. “Наша команда готова не прикрывать, а избавляться от тех политиков, чиновников, депутатов, у которых не очень честные и чистые руки”, - отметила Ю.ТИМОШЕНКО, добавив, что “мы их не будем крышевать”. По ее словам, прикрытие таких политиков и чиновников приведет “просто в тупик”.

“Сто процентов ангелов мы тоже не привели (идет речь, очевидно, о списках БЮТ в парламент и местные органы власти - УНИАН), потому что это нереально”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. По ее словам, “мы будем постепенно определять, это ангелы или не ангелы, и будем их сознательно сортировать”.

Ю.ТИМОШЕНКО также отметила, что на сегодня на нее “навешивают три ярлыка – реприватизатор, популист, непрогнозируемый человек”. По ее убеждению, это делается сознательно, чтобы создать ей негативный имидж. Ю.Тимошенко отметила, что ей известно, что “из меня через хорошо настроенную пропагандистскую систему делают грозного, ужасного, страшного реприватизатора, который просто ходит с косой и косит честных частных собственников”. Она подчеркнула, что ни о какой реприватизации речь не идет. По ее словам, только суды должны определять, с правовой точки зрения правильно ли было приватизировано то или иное предприятие.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что приоритетами в ее политике будет “глубокое, эффективное реформирование системы правосудия”.

Она также отметила, что выступает за то, чтобы Украина “открыла границы для иностранных банков”. По ее словам, до сих пор это решение не находило поддержки в парламенте, поскольку там собралось “украинское банковское лобби”, которое препятствовало этому процессу.

Также Ю.ТИМОШЕНКО заявила о необходимости продажи земель несельскохозяйственного назначения. По ее словам, принятие такого решения позволит избавиться от многих схем. Она подчеркнула, что по этому поводу уже есть разработанный законопроект, и фракция БЮТ будет инициировать его для рассмотрения и поддержки в новоизбранном парламенте.

Также лидер БЮТ отметила, что она выступает за существование свободных экономических зон, но таких, которые работают “только на экспорт товаров”, сделанных в этих СЭЗ.

Кроме того, она высказалась за продолжение отмены регуляторных актов. На сегодня необходимо упразднить еще 5 тысяч таких актов, считает Ю.ТИМОШЕНКО.