Местные госадминистрации необходимо упразднить

Херсонский областной совет поддержал обращение местных советов и мэров городов Херсонской области, в котором содержится требование об упразднении местных государственных администраций.

Как передает корреспондент УНИАН, текст соответствующего обращения, адресованного Президенту, парламенту и правительству, согласован 2 октября на заседании Консультационно-совещательного совета по вопросам деятельности местного самоуправления в Херсонской области и поддержан Херсонским облсоветом на сессии 6 октября.

«Именно сейчас, по нашему мнению, нужно осуществить ряд первоочередных мероприятий на пути формирования эффективной власти, способной обеспечить достойный уровень жизни громады Украины, в частности, обеспечить соблюдение принципа повсеместности местного самоуправления на всей территории Украины, возобновить полноценное местное самоуправление на уровне областей и районов», - отмечается в обращении.

Инициаторы обращения требуют на общегосударственном уровне устранить дублирование полномочий органов регионального самоуправления и местных государственных администраций.

Для этого, согласно обращению, необходимо: создать собственные исполнительные органы, подотчётные, подконтрольные и ответственные перед местными советами; на базе районных государственных администраций создать исполнительные комитеты соответствующих районных советов и прекратить в связи с этим деятельность районных государственных администраций; установить, что исполнительные комитеты соответствующих районных советов есть правопреемниками местных государственных администраций относительно принятых ими решений, обязательств, возложенных на них обязанностей в части, что не противоречит Конституции и законам Украины; исполнительным комитетам областных советов передать делегированные полномочия соответствующих областных государственных администраций.

Инициаторы обращения высказали убеждение, что при таких условиях районные и областные советы будут иметь реальные рычаги влияния на осуществление целевых программ развития соответствующих территорий, формирование бюджета и будут правомочны ставить вопросы о соответствии исполнительных органов и их должностных лиц.