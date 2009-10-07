Ющенко может заветировать закон о соцстандартах

В случае принятия закона о социальных стандартах в существующей редакции первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК будет рекомендовать Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО ветировать его.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ШЛАПАК сообщил сегодня в беседе с журналистами.

«Я не знаю, как поступит Президент, но если закон будет принят в таком формате, в котором он проголосован в Верховной Раде, то я лично как его помощник по экономическим вопросам буду предлагать наложить вето на этот закон», – сказал А.ШЛАПАК, отвечая на вопрос о том, воспользуется ли В.ЮЩЕНКО правом вето в случае принятия закона о соцстандартах.

По словам первого заместителя главы Секретариата Президента, основное замечание к данному закону заключается в том, что повышение соцстандартов не должно приводить к разбалансированию государственного бюджета.

Как сообщал УНИАН, вчера, 6 октября, Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона «Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы в 2010 году». Согласно законопроекту, предусматривается установить прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц в размере: с 1 ноября 2009 года – 701 грн., с 1 января 2010 года – 825 грн., с 1 апреля – 839 грн., с 1 июля – 843 грн., с 1 октября – 861 грн., с 1 декабря – 875 грн.

Кроме того, законопроектом предусмотрено установить минимальную заработную плату с 1 ноября 2009 года в размере 744 грн., с 1 января 2010 года – 869 грн., с 1 апреля – 884 грн., с 1 июля – 888 грн., с 1 октября – 907 грн., с 1 декабря – 922 грн.

В 2009 году Кабинет Министров Украины установил минимальный уровень заработной платы с 1 января в размере 605 грн., с 1 апреля – 625 грн., с 1 июля – 630 грн., с 1 октября – 650 грн., с 1 декабря 2009 года – 669 грн.