Ющенко задал направление: домой – в Европу

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает юристов быть элитой нации в становлении украинского государственности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время торжеств в Секретариате Президента по случаю Дня юриста.

«Вы - элита нации, самая сложная задача сегодня, как развивать основы, которые делают Украину государственнической», - сказал В.ЮЩЕНКО, отметив при этом, что именно элита должна нести ответственность. «Элита – это неравнодушие к судьбе этой страны», - добавил он.

В то же время Президент отметил в своем вступительном слове, что сегодня тяжело дать очевидный однозначный ответ на вопрос, удалось ли Украине за 18 лет независимости развить те принципы, на которых основывается государственность.

По его словам, непростым шагом является переход украинской нации от межгосударственной к государственной. А потому, убежден В.ЮЩЕНКО, «есть только одна дорога, когда мы можем развить государство - это демократия».

При этом глава государства подчеркнул, что в этом вопросе нужен приоритет права, без которого Украина не состоится и не сможет возвратиться «домой – в Европу».

Как отметил Президент, также важным является осознание того, что речь идет не только о правовых отношениях в обществе.

В то же время он призвал собравшихся в зале не судить строго существующую систему, поскольку очень часто 18 лет не хватает для полного формирования государства.

Президент отметил, что для такой перестройки необходимо иметь понятную систему шагов. А поэтому «большое слово юрист еще должен высказать», в том числе об эффективном формировании властных принципов в государстве, «чтобы мы не становились свидетелями закулисных договоренностей”, в частности, в парламенте.

Исходя из изложенного, В.ЮЩЕНКО призвал юристов быть преданными своей миссии, быть преданными демократии, и быть преданными патриотами своей нации, и тогда «мы одержим те победы, без которых не может существовать государство».