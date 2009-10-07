Литвин рассказал про «полный абзац»

Заявления некоторых политиков о том, что повышение социальных стандартов будут покрываться за счет сокращения зарплат высокопоставленных должностных лиц, являются абсолютным популизмом и «полным абзацем».

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН сегодня на пресс-конференции в Днепропетровске.

По его словам, «сокращение государственных расходов, в том числе зарплат высокопоставленным должностным лицам, нужно делать. В Верховной Раде все радостно за это будут голосовать, если это не будет касаться конкретно депутатов. Если это не будет касаться депутатов лично».

По его словам, сейчас депутаты парламента устраивают председателю ВР истерики по поводу невыплаты зарплаты за дни, когда работа Рады блокируется.

«Меня обвиняют в неправомерных действиях», - отметил В.ЛИТВИН.

По его словам, о популизме заявлений о сокращении зарплат высокопоставленным должностным лицам и других выплат свидетельствует многократное отклонение закона об упорядочении пенсионного обеспечения в Украине, который ограничивает верхний предел пенсий за особые заслуги десятью тысячами гривен.

В.ЛИТВИН также обвинил правительства Виктора ЯНУКОВИЧА и Юлии ТИМОШЕНКО в чрезмерном увеличении штата министерств, в частности, должностей заместителей министров.

По мнению председателя ВР, в процессе уменьшения расходов на государственное управление нужен совокупный взвешенный подход.