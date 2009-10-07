Тимошенко: люди не могут три слова написать, а туда же в Президенты

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что силовые структуры должны автоматически проводить проверку достоверности дипломов и ученых званий претендентов на высшие должности в украинской власти.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Ю.ТИМОШЕНКО высказала сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров, комментируя свое поручение Министерству образования и науки провести проверку достоверности диплома заместителя председателя СБУ Андрея КИСЛИНСКОГО.

«Такие мошенничества и обманы уже достигают апогея, когда люди без дипломов, без образования, без способности грамотно написать три слова, занимают самые высокие государственные должности, а кроме того, еще и баллотируются в Президенты. Я думаю, это трагедия для страны, поэтому хотелось бы, чтобы провели проверку дипломов, профессорских званий и других регалий у тех людей, которые идут на государственные должности», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, с просьбой провести проверку достоверности диплома А.КИСЛИНСКОГО обратился к премьеру народный депутат, заместитель министра внутренних дел Геннадий МОСКАЛЬ.

Кроме того, соответствующее обращение он направил и на имя генерального прокурора Украины Александра МЕДВЕДЬКО.