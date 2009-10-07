Уманский попал в больницу

Исполняющий обязанности министра финансов Игорь Уманский пошел на больничный. Теперь временный руководитель ведомства находится на обследовании в киевской больнице "Феофания".

"Не исключено, что его прооперируют", - сообщил представитель пресс-службы Минфина.

Ухудшение здоровья 34-летнего Уманского связывают с напряженным графиком работы Министерства финансов в последний месяц из-за подготовки проекта госбюджета на 2010 год и переговоров относительно реструктуризации долга "Нафтогаза Украины".

А накануне на заседании парламента ведомство отчиталось о выполнении государственного бюджета за первые шесть месяцев текущего года. Ведомство представлял не Игорь Уманский, а его заместитель Анатолий Мярковский.

Напомним, Уманский стал и.о. министра финансов после того, как 12 февраля в отставку из-за несогласия с бюджетной политикой правительства ушел Виктора Пинзеника.

gazeta.ua