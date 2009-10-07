СБУ отчитывается Президенту два раза в день

Служба безопасности Украины два раза в день отчитывается Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО по всем вопросам национальной безопасности, которые относятся к компетенции СБУ. Об этом сообщил председатель СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО в интервью “Левому берегу”.

По его словам, “ежедневно в восемь утра и восемь вечера Президенту предоставляется письменный доклад по всем вопросам национальной безопасности, которые относятся к компетенции СБУ. Я сегодня утром был на Банковой и оставил доклад, который у Президента уже сейчас, - на это время - на столе. И дальше он определяет задания на сегодня, на неделю или на месяц - в зависимости от того, где он видит важные моменты для безопасности людей или Украины. Но это не значит, что Президент на протяжении дня не вызовет или не даст другое поручение или задание”.

То есть, отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО, “руководство Службой безопасности Президент осуществляет ежедневно, и у меня с этим проблем нет. Напротив, есть полное понимание, есть достаточно требовательный стиль работы - поверьте мне, независимо от времени или от того, выходной это или рабочий день, Президенту предоставляется структурированная информация: энергетическая безопасность государства, вся инфраструктура, все хранилища, состояние их защищенности, защита прав граждан, - все это присутствует в ежедневном докладе”.

Председатель СБУ при этом сообщил: “Более того, мы отчитываемся парламенту, а это значит, что каждую неделю в понедельник я в письменном виде предоставляю отчет председателю Верховной Рады, председателю профильного комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, премьер-министру и секретарю Совета национальной безопасности и обороны. Мы работаем абсолютно прозрачно”.