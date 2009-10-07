Янукович хочет, чтобы Тимошенко уступила ему дорогу

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО должна «уступить дорогу» тем политикам, которые способны обеспечить поднятие прожиточного минимума и минимальной зарплаты украинским гражданам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ сказал в Павлограде Днепропетровской области, где находится с рабочей поездкой.

Комментируя сегодняшнее заявление Ю.ТИМОШЕНКО, что «ни одно правительство, ни один Президент не способны выполнить положения закона о повышении соцстандартов», В.ЯНУКОВИЧ сказал: «Она должна уступить дорогу тем, кто возьмется эту задачу выполнить».

Политик также подчеркнул, что действующая власть «должна думать не о выборах, а о том, как бороться с кризисом и поднять экономику».

«Мы увидим, как они толпой побегут на выборы, но при этом забудут, что сегодня несут ответственность за ситуацию в стране», - сказал лидер Партии регионов.

Он также отметил, что «мы увидим в октябре, что они смогут ответить народу на вопрос, почему они покинули свои рабочие места и бросили страну».