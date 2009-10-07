Ющенко просит журналистов «не думать о своей зарплате»
"Я имею право об этом говорить..."
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает журналистов активно защищать свободу слова, которая, по его мнению, сегодня подвергается притеснениям.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в начале совещания по вопросам защиты свободы слова и развития теле- и радиопространства.
В.ЮЩЕНКО призвал журналистов найти в себе мужество и не молчать: «Не думайте о своей зарплате, должности».
В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что он видит сегодня признаки притеснения свободы слова, которые начались, по его словам, на протяжении последних двух-трех месяцев.
В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что без свободы слова и без свободного выбора граждан не может быть демократии, а следовательно и независимой Украины.
«Это не может быть предметом компромисса», - сказал Президент, отметив, что если журналисты сейчас промолчат, то через несколько дней начнут получать «темники», что потом крайне негативно отразится не только на них, но и на следующих поколениях.
По его мнению, решается вопрос, какой дорогой будет идти дальше Украина – дорогой демократии к Европейскому Союзу или «авторитарное развитие событий будет вести нас к колонии».
Президент подчеркнул, что сегодня многие факты свидетельствуют о том, что некоторые политические силы пытаются осуществить наступление на свободу слова.
В качестве примера В.ЮЩЕНКО напомнил о планах БЮТ и Партии регионов принять новую Конституцию, где планировалось ограничить свободу слова.
«Я признаю, что это две самые большие политические силы, которые получили мандат доверия народа, но и они должны жить по закону», - сказал он.
В.ЮЩЕНКО в очередной раз подверг критике то, что эту Конституцию пытались принять “закулисно”, отметив, что она имела целью привести страну к авторитарному режиму.
«А авторитарный режим требует ручного журналиста», - сказал В.ЮЩЕНКО.
Также в этом контексте он обратил внимание на решение правительства о запрещении центральным органам исполнительной власти предоставлять информационно-аналитические материалы без согласования премьер-министра, а также о засекречивании текущей статистики о состоянии экономики.
«Не является ли это угрозой, которая приведет, в конце концов, к потере свободы слова?», - спросил Президент.
Особой критике В.ЮЩЕНКО подверг иск БЮТ о запрещении критиковать деятельность правительства и непосредственно премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.
«Я спрашиваю вас, как журналистов, где ваша позиция, как могут борцы за свободу слова даже допускать постановку такого вопроса», - сказал Президент.
При этом он подчеркнул, что имеет право об этом говорить: «Больше чем я от критики в этой стране никто не пострадал. Дискредитированы годы моего президентства – из-за неправды. Я имею право об этом говорить, я слишком дорого заплатил, чтобы в этой стране была демократия и свобода слова. И на пятом году (президентства ЮЩЕНКО – УНИАН) так называемое «демократическое правительство» принимает такое решение».
Также наступлением на свободу слова В.ЮЩЕНКО назвал планы правительства о создании Канала территориальных общин.
Он подчеркнул, что нельзя допускать, чтобы из одного центра региональным телекомпаниям говорили, что и как освещать. Президент призвал присутствующих на совещании генеральных директоров областных государственных телерадиокомпаний откровенно обсудить этот вопрос.