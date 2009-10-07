Ющенко просит журналистов «не думать о своей зарплате»

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает журналистов активно защищать свободу слова, которая, по его мнению, сегодня подвергается притеснениям.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в начале совещания по вопросам защиты свободы слова и развития теле- и радиопространства.

В.ЮЩЕНКО призвал журналистов найти в себе мужество и не молчать: «Не думайте о своей зарплате, должности».

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что он видит сегодня признаки притеснения свободы слова, которые начались, по его словам, на протяжении последних двух-трех месяцев.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что без свободы слова и без свободного выбора граждан не может быть демократии, а следовательно и независимой Украины.

«Это не может быть предметом компромисса», - сказал Президент, отметив, что если журналисты сейчас промолчат, то через несколько дней начнут получать «темники», что потом крайне негативно отразится не только на них, но и на следующих поколениях.

По его мнению, решается вопрос, какой дорогой будет идти дальше Украина – дорогой демократии к Европейскому Союзу или «авторитарное развитие событий будет вести нас к колонии».

Президент подчеркнул, что сегодня многие факты свидетельствуют о том, что некоторые политические силы пытаются осуществить наступление на свободу слова.

В качестве примера В.ЮЩЕНКО напомнил о планах БЮТ и Партии регионов принять новую Конституцию, где планировалось ограничить свободу слова.

«Я признаю, что это две самые большие политические силы, которые получили мандат доверия народа, но и они должны жить по закону», - сказал он.

В.ЮЩЕНКО в очередной раз подверг критике то, что эту Конституцию пытались принять “закулисно”, отметив, что она имела целью привести страну к авторитарному режиму.

«А авторитарный режим требует ручного журналиста», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Также в этом контексте он обратил внимание на решение правительства о запрещении центральным органам исполнительной власти предоставлять информационно-аналитические материалы без согласования премьер-министра, а также о засекречивании текущей статистики о состоянии экономики.

«Не является ли это угрозой, которая приведет, в конце концов, к потере свободы слова?», - спросил Президент.

Особой критике В.ЮЩЕНКО подверг иск БЮТ о запрещении критиковать деятельность правительства и непосредственно премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

«Я спрашиваю вас, как журналистов, где ваша позиция, как могут борцы за свободу слова даже допускать постановку такого вопроса», - сказал Президент.

При этом он подчеркнул, что имеет право об этом говорить: «Больше чем я от критики в этой стране никто не пострадал. Дискредитированы годы моего президентства – из-за неправды. Я имею право об этом говорить, я слишком дорого заплатил, чтобы в этой стране была демократия и свобода слова. И на пятом году (президентства ЮЩЕНКО – УНИАН) так называемое «демократическое правительство» принимает такое решение».

Также наступлением на свободу слова В.ЮЩЕНКО назвал планы правительства о создании Канала территориальных общин.

Он подчеркнул, что нельзя допускать, чтобы из одного центра региональным телекомпаниям говорили, что и как освещать. Президент призвал присутствующих на совещании генеральных директоров областных государственных телерадиокомпаний откровенно обсудить этот вопрос.