Тимошенко ликвидирует Укрпромбанк

14:17, 07 октября 2009
Политика
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Премьер говорит, что решение появится уже сегодня

«Укрпромбанк» будет ликвидирован, и его активы и пассивы будут переведены в «Родовид Банк».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в комментарии журналистам заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

Она уточнила, что решение о переводе активов и пассивов планируется принять на сегодняшнем заседании правительства.

"Депозиты и активы из "Укрпромбанка" мы переносим в "Родовид Банк". Сегодня принимаем это решение и объявляем о нем", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Кроме того, премьер, отвечая на вопрос, как продвигается работа по подготовке к рекапитализации мелких банков, отметила, что эту работу проводит Национальный банк Украины. «По 15-ти мелким банкам было принято решение Национальным банком вместе с мировыми финансовыми организациями, что эта функция Национального банка, и правительство не должно вмешиваться… Но после президентских выборов мы обязательно вмешаемся в каждый мелкий банк», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вместе с этим, она отметила, что у нее не получается встретиться с главой НБУ Владимиром СТЕЛЬМАХОМ, поскольку он фактически игнорирует такие встречи. «В прошлую среду в 15.00 и вчера на 10.00, к сожалению, глава Нацбанка не пришел на назначенную встречу, и мне очень жаль», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Справка УНИАН. ООО «Укрпромбанк» зарегистрирован в 1989 году.

Активы банка на 1 июля 2009 года составили 9,47 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 12,982 млрд. грн., обязательства – 12,147 млрд. грн., уставный капитал - 836 тыс. грн., собственный капитал – «минус» 2 млрд. 677,417 млн. грн.

Банк завершил первое полугодие 2009 года с убытком 4,603 млрд. грн., в 2008 году – с прибылью 17,912 млн. грн.

С 20 января 2009 года в «Укрпромбанке» была введена временная администрация НБУ.

В сентябре Министерство финансов и НБУ согласовали механизм передачи активов и пассивов физических лиц - вкладчиков «Укрпромбанка» в другие государственные банки.

ОАО «Родовид Банк» зарегистрировано в 1990 году.

Активы банка на 1 июля 2009 года составляли 8,73 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 8,827 млрд. грн., обязательства – 8,942 млрд. грн., уставный капитал – 783 тыс. грн., собственный капитал – «минус» 211,802 млн. грн.

По итогам первого квартала 2009 года чистая прибыль «Родовид Банка» составила 1,529 млн. грн.

«Родовид Банк» закончил І полугодие с убытком 1,51 млрд. грн. против 54,9 млн. грн. прибыли годом ранее.

По данным банка, на 1 апреля 2009 года основным его акционером являлось ООО «РБ Капитал-Групп», которое владело 76,7798% акций.

В середине июля Министерство финансов Украины стало владельцем 99,9721% (1 560 286 111 штук) акций банка.

Нацбанк с 16 марта т.г. ввел в ПАО «Родовид Банк» временную администрацию сроком на один год. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов был введен на шесть месяцев – с 16 марта по 15 сентября 2009 года.

Позже Национальный банк Украины продлил мораторий на удовлетворение требований кредиторов ПАО «Родовид Банк» до 16 октября 2009 года.

 

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