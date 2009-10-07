Для Ющенко встреча с Медведевым - необходима

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО надеется на встречу с Президентом России Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ во время саммита глав государств - участниц СНГ в Кишиневе.

Как сообщили УНИАН в Главной службе информационной политики Секретариата Президента, об этом он заявил в интервью Би-Би-Си.

«Все, что можно сделать с точки зрения перестройки двусторонних отношений в русле добрососедства, взаимного уважения, украинская сторона делает. Моя политика все четыре года демонстрирует большое уважение к России и корректное к ней отношение», – сказал Президент Украины.

По убеждению главы государства, отношения Украины и России должны перестраиваться на принципе взаимного уважения к суверенитету и территориальной целостности каждого из государств.

«Никто не ставит цель создавать проблемы в отношениях с Россией. Но никто не будет приносить в жертву суверенитет или независимость», – сказал В.ЮЩЕНКО.

Отвечая на вопрос о возможности проведения переговоров во время саммита глав государств - участниц СНГ, Президент выразил надежду, что в рамках мероприятия состоится ряд двусторонних встреч, в частности с президентами Азербайджана, Беларуси и Молдовы. «С нашей стороны преград (для встречи с Президентом России) нет. Я надеюсь, что эта встреча будет, особенно после того, что было сделано с российской стороны летом, то эта встреча является необходимой», – сказал В.ЮЩЕНКО.

В то же время глава государства скептически оценил эффективность самого СНГ, большинство решений которого не были адаптированы к национальному законодательству стран-членов.

Как сообщал УНИАН, 30 сентября В.ЮЩЕНКО заявил, что планирует 9 октября встретиться с Д.МЕДВЕДЕВЫМ на саммите СНГ в Кишиневе.

В тот же день пресс-секретарь главы Российского государства Наталия ТИМАКОВА сказала, что Кремль пока не получал от украинской стороны запрос по поводу проведения встречи Президентов России и Украины в рамках саммита глав государств СНГ в Кишиневе.

В то же время вчера, 6 октября, глава МИД Украины Владимир ХАНДОГИЙ заявил, что украинская сторона направляла российской обращение о возможности встречи Президентов Украины и РФ в Кишиневе, однако «мы пока еще не имеем ответа российской стороны конкретного по этому вопросу”.

Сегодня, 7 октября, пресс-секретарь Президента РФ Наталия ТИМАКОВА заявила, что в программе визита Д.МЕДВЕДЕВА в Молдову 9 октября нет отдельной встречи с В.ЮЩЕНКО.