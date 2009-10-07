В БЮТ ждут, что ПР завтра опять заблокирует Раду

Во фракции БЮТ не исключают, что народные депутаты от Партии регионов завтра снова заблокируют работу Верховной Рады, чтобы не дать коалиции принять решение по кадровым вопросам.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение сегодня журналистам высказал народный депутат от БЮТ Сергей МИЩЕНКО.

По его словам, у коалиции есть необходимые 226 голосов, чтобы осуществить кадровые назначения. Но, отметил С.МИЩЕНКО, уже сегодня понятно, что регионалам нужно сорвать эти кадровые назначения.

Депутат считает, что это будет сделано под видом необходимости принятия в целом закона о повышении социальных стандартов. «Они понимают, что у нас есть 226 голосов за кадровые назначения и поэтому нужно каким-то образом это сорвать. Я говорю, что на 99% они будут блокировать трибуну по поводу закона относительно соцстандартов», - сказал С.МИЩЕНКО.