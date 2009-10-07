Ющенко нажаловались на Жеваго

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО жестко осуждает практику совместительства депутатского мандата с другими видами деятельности и прилагает усилия для ее преодоления. Об этом сообщает заместитель главы Секретариата Президента Украины – представитель Президента Украины в парламенте Игорь ПОПОВ в письме председателю Ассоциации защиты прав граждан Украины Владимиру ЛЕСИКУ.

В частности, в письме, текстом которого располагает УНИАН, И.ПОПОВ сообщает, что по поручению главы государства в Секретариате Президента Украины рассмотрено письмо В.ЛЕСИКА о нарушении членом депутатской фракции “Блок Юлии Тимошенко” Константином ЖЕВАГО Конституции и действующего законодательства Украины по несовместимости депутатского мандата с другими видами деятельности, а также о досрочном прекращении полномочий упомянутого народного депутата”. (УНИАН: представитель БЮТ Константин ЖЕВАГО с конца 2008 года, будучи депутатом, одновременно занимает должность исполнительного директора горнорудной компании Ferreexpo, зарегистрированной в Швейцарии.)

В то же время представитель Президента в ВР отмечает, что “упомянутый вопрос отнесен к исключительной компетенции Верховной Рады Украины”. Так, разъясняет И.ПОПОВ, положениями ст. 5 Закона Украины “О статусе народного депутата Украины” определено, что в случае невыполнения народным депутатом требований о несовместимости депутатского мандата с другими видами деятельности Комитет, в компетенцию которого входят вопросы депутатской этики, рассматривает соответствующие материалы и представляет выводы председателю ВР, который в десятидневный срок обращается в суд.

“Решение о досрочном прекращении полномочий народного депутата принимается большинством от конституционного состава ВР”, - отмечает И.ПОПОВ, и советует В.ЛЕСИКУ в данном случае обратиться в Комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности ВР Украины, председателю парламента, а также руководству БЮТ.

Вместе с тем И.ПОПОВ отмечает, что “глава государства жестко осуждает практику совместительства депутатского мандата с другими видами деятельности и прилагает усилия для ее преодоления. По мнению Президента Украины, это вопрос, впрочем, как и проблема ликвидации депутатских льгот и привилегий, а также ограничение депутатской неприкосновенности нуждаются в кардинальном решении путем внесения изменений в Конституцию Украины”.

Справка УНИАН. На сегодня в парламенте работают пять депутатов-совместителей: представители фракции БЮТ К.ЖЕВАГО и Борис ШИЯНОВ, Блока Литвина - Вадим ГРИВКОВСКИЙ и Василий ШПАК, а также депутат от фракции НУ-НС Геннадий МОСКАЛЬ.