Завтра в Кабмин придут новые министры?

В работе Верховной Рады Украины объявлен перерыв до 12.40.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель ВР Владимир ЛИТВИН сообщил, что после завершения перерыва парламент заслушает информацию Совета НБУ об основных принципах денежно-кредитной политики на 2010 год.

Также В.ЛИТВИН сообщил, что в соответствии с решением руководителей фракций парламента кадровые вопросы планируется рассмотреть завтра.