Завтра в Кабмин придут новые министры?
12:19, 07 октября 2009Политика
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В ВР объявлен перерыв
В работе Верховной Рады Украины объявлен перерыв до 12.40.
Как передает корреспондент УНИАН, председатель ВР Владимир ЛИТВИН сообщил, что после завершения перерыва парламент заслушает информацию Совета НБУ об основных принципах денежно-кредитной политики на 2010 год.
Также В.ЛИТВИН сообщил, что в соответствии с решением руководителей фракций парламента кадровые вопросы планируется рассмотреть завтра.
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