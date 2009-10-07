Тимошенко позвонит Путину в 17.00
11:50, 07 октября 2009Политика
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Информация от Сороки
Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня намерена позвонить главе правительства России Владимиру ПУТИНУ и поздравить его с днем рождения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила пресс-секретарь премьер-министра Украины Марина СОРОКА.
Она подчеркнула, что Ю.ТИМОШЕНКО всегда старается лично поздравлять людей, тем более с днем рождения.
«Сегодня в районе 17.00 Юлия Владимировна планирует провести телефонный разговор с Владимиром ПУТИНЫМ, во время которого премьер Украины выскажет поздравления с днем рождения премьер-министру России», - сказала М.СОРОКА.
*** Сегодня главе российского правительства В.ПУТИНУ исполнилось 57 лет.
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