Тимошенко позвонит Путину в 17.00

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня намерена позвонить главе правительства России Владимиру ПУТИНУ и поздравить его с днем рождения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила пресс-секретарь премьер-министра Украины Марина СОРОКА.

Она подчеркнула, что Ю.ТИМОШЕНКО всегда старается лично поздравлять людей, тем более с днем рождения.

«Сегодня в районе 17.00 Юлия Владимировна планирует провести телефонный разговор с Владимиром ПУТИНЫМ, во время которого премьер Украины выскажет поздравления с днем рождения премьер-министру России», - сказала М.СОРОКА.

*** Сегодня главе российского правительства В.ПУТИНУ исполнилось 57 лет.