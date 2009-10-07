Литвин собирает лидеров фракций

В Верховной Раде в 10.50 состоится заседание лидеров парламентских фракций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседании парламента председатель ВР Владимир ЛИТВИН .

Он отметил, что в президиум парламента поступило заявление от фракций БЮТ и НУ-НС о необходимости объявления перерыва на 30 мин. для проведения консультаций.

По словам спикера, целесообразнее всего провести заседание лидеров фракций, а в это время парламент будет работать и продолжать рассмотрение неоконченного вчера вопроса относительно выполнения госбюджета в первом полугодии 2009 года.