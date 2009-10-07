Симоненко попросил правых не ходить «налево»

Лидер Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО призывает представителей правых партий «исключить из своей риторики левые подходы», особенно в период избирательной кампании.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом он заявил вчера на пресс-конференции в Донецке.

«Уважаемые господа из правых партий, ради Бога, исключите из своей политической риторики левые подходы», - сказал П. СИМОНЕНКО, пытаясь через журналистов донести свой призыв к политикам. По его словам, политики правого толка сегодня «в своей политической риторике используют весь левый спектр проблем и пытаются таким образом привлечь на свою сторону избирателей».

В то же время лидер коммунистов подчеркнул, что никто из представителей этих партий не выполняет свои обещания. «Закономерным является то, что никто из них не выполнял то, что они обещали, нет ни одного примера», - сказал он.