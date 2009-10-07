Ющенко будет говорить со СМИ о свободе слова

Сегодня, 7 октября, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в 12.00 проведет совещание по вопросам защиты свободы слова и развития теле- и радиопространства.

Об этом УНИАН сообщили в Главной службе информационной политики Секретариата Президента.

Главные темы совещания:

- ситуация со свободой слова в Украине: риски, вызовы, пути развития;

- правовая составляющая защиты свободы слова и прав журналистов и СМИ;

- координация органов государственной власти по защите свободы слова в Украине;

- принципы создания и функционирования Канала территориальных общин;

- аспекты программной и лицензионной политики в украинском телерадиопространстве.

Среди участников встречи: генеральные директора областных государственных телерадиокомпаний, представители центральных органов исполнительной власти, медиа-эксперты и др.

Аккредитация СМИ проводится по телефонам 255-63-18 и 255-74-02.