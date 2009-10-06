НАТО поддержит Украину в ходе реформирования для вступления в Альянс.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Брюсселе сказал официальный представитель НАТО Джеймс АППАТУРАЙ во время видео-моста с Москвой.

«Поддержка этих стран – Украины и Грузии, через различные комиссии и поддержка реформ - это будет продолжено», - заявил он.

Он напомнил, что на встрече в Бухаресте в коммюнике было отмечено, что Украина и Грузия смогут стать членами НАТО после того, как будут соответствовать стандартам Альянса и выразят такое желание. «Эта позиция не изменилась», - заявил он.

Представитель Альянса добавил, что протокол был подписан почти единогласно, хотя в НАТО всегда боятся принимать решения быстро.