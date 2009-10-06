Медведев и Ющенко попадут за один стол

Украина пока еще не получила от России ответ на свое предложение о встрече президентов Виктора ЮЩЕНКО и Дмитрия МЕДВЕДЕВА во время саммита глав государств СНГ в Кишиневе 9 октября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в.и.о. министра иностранных дел Владимир ХАНДОГИЙ сегодня на брифинге в Харькове.

«Есть обращение украинской стороны к российской стороне о встрече, в том числе о возможности такой встречи в Кишиневе. Мы пока еще не имеем ответа российской стороны конкретного по этому вопросу”, - сказал руководитель МИД Украины.

В то же время он подчеркнул, что саммит СНГ – “это многостороннее мероприятие в Кишиневе и там будут возможности для встречи между президентами, поскольку они все будут находиться за одним столом, и не таким уж и большим”.

“Я не исключаю такой встречи, конечно. Они будут находиться в одном зале, будут принимать участие в одном и том же заседании. Так что такая встреча не может быть исключена», - сказал В.ХАНДОГИЙ.

«Мы несколько раз на всех уровнях направляли, и не только на протяжении последнего времени, а уже длительного времени документ российской стороне об организации встречи на высшем уровне», - уточнил В.ХАНДОГИЙ.

Как сообщал УНИАН, 30 сентября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил, что планирует 9 октября встретиться с Президентом РФ Д.МЕДВЕДЕВЫМ на саммите СНГ в Кишиневе.

В тот же день пресс-секретарь главы Российского государства Наталия ТИМАКОВА сказала, что Кремль пока не получал от украинской стороны запросов по поводу проведения встречи президентов России и Украины в рамках саммита глав государств СНГ в Кишиневе 9 октября.