Лавров: Посол России готовится к приезду в Киев

Новоназначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Украине Михаил ЗУРАБОВ готовится к приезду в Киев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Харькове сообщил министр иностранных дел РФ Сергей ЛАВРОВ, отвечая на вопрос журналистов, на каком уровне сейчас находятся дипломатические отношения между двумя странами и насколько реальным является приезд посла России в Киев до выборов Президента Украины.

«Наши дипломатические отношения с Украиной находятся на высшем уровне, на уровне послов. Есть посол Украины в России, есть посол России в Украине, который готовится к приезду в Киев», - сказал С.ЛАВРОВ.

Как сообщал УНИАН, указ о назначении М.ЗУРАБОВА Послом РФ в Украине был подписан 5 августа с.г. 11 августа Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ направил открытое послание главе Украинского государства Виктору ЮЩЕНКО, в котором назвал политику Украины в годы его президентства отходом от принципов дружбы и партнерства с Россией и сообщил о решении пока не направлять в Украину нового российского посла.

8 сентября, отвечая на вопрос журналистов о том, когда М.ЗУРАБОВ может отправиться в Киев, пресс-секретарь Президента РФ Наталия ТИМАКОВА отметила: "Поскольку Президент России достаточно четко сказал, что посол будет отправлен, когда мы будем считать, что есть шанс к изменению отношений, пока еще посол продолжает оставаться в Москве".