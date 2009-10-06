Янукович проиграет выборы, если...

Директор Агентства моделирования ситуаций (АМС) Виталий Бала считает, что лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ проиграет предстоящие президентские выборы, если в дальнейшем парламентская фракция ПР продолжит практику блокирования Верховной Рады Украины.

Об этом говорится в комментарии В.БАЛЫ, текст которого передан УНИАН.

По мнению эксперта, ПР должна была найти способ скорейшего разблокирования парламента с тем, чтобы снять с себя негативный электоральный багаж в разгар избирательной кампании.

Говоря про «очевидность» того, что Партия регионов загнала себя в тупик популистским требованием о повышении соцстандартов, В.БАЛА подчеркнул, что «каждый день блокирования трибуны – это голоса избирателей, уходящие от В.ЯНУКОВИЧА как кандидата в Президенты». Поэтому, считает эксперт, фракция Партии регионов наиболее заинтересована в выходе из патовой ситуации с блокированием парламента путем приемлемого для нее компромисса.

По мнению В.БАЛЫ, ситуация с работой парламента была уже доведена до абсурда, при этом в проигрышной ситуации с точки зрения электоральных дивидендов находилась именно оппозиция, в то время как БЮТ эффективно разворачивает кампанию «они блокируют – она работает», а Блок Литвина выглядит миротворцем.