Симоненко таки решился на объединение с эсдеками?

20 октября в Киеве пройдет объединенный съезд левых сил, который выдвинет от Блока левых сил единого кандидата на пост Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Донецке лидер Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО.

Он отметил, что перед подписанием декларации об объединении четырех партий (КПУ, партия «Справедливость», Социал-демократическая партия Украины (объединенная), партия «Союз Левых Сил») уже обсуждалась единая кандидатура на предстоящие президентские выборы. «Мы, действительно, обсуждая эту проблему, пришли к пониманию того, что единый кандидат будет от Компартии», - сказал П.СИМОНЕНКО и добавил, что уже определены графики проведения съездов всех четырех партий, входящих в блок.

Он перечислил, что 3 октября уже прошел съезд Компартии Украины, на 10 октября намечен съезд партии «Справедливость», 16 октября – «Союза левых сил», 17 октября – съезд СДПУ(о).

«А 20 октября будет межпартийный съезд наших четырех партий. Мы определили, что будет равное количество делегатов съезда по 200 человек. Место проведения – Дворец им. Октябрьской революции, там, где и положено быть для левых место проведения этого съезда», - сказал лидер коммунистов. Он подчеркнул, что на этом объединенном съезде и будут окончательно названы задачи Блока левых сил и определены пути их решения.

В свою очередь, присутствовавший на пресс-конференции председатель СДПУ(о) Юрий ЗАГОРОДНИЙ не стал отрицать, что между членами блока уже достигнута предварительная договоренность о едином кандидате. «Перед тем, как мы подписывали документ о создании блока, обсуждали вопрос единого кандидата от «левых сил», поэтому хочу сказать, что дискуссии по этому вопросу не было», - отметил он.

В дополнении его слов присутствовавший на пресс-конференции лидер партии «Союз левых сил» Василий ВОЛГА подчеркнул: «Первое событие, которое мы должны пройти – это выборы Президента Украины. Естественно, самый рейтинговый из лидеров партии будет выдвигаться, и будет всеми нами поддержан – это Петр СИМОНЕНКО».