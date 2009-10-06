В среду, 7 октября, о 13.00 в арт-кафе «Купидон» (г. Киев, ул. Пушкинская, 1-3/5) состоится II Всеукраинский чемпионат по Rummikub.

Сегодня Rummikub - одна из трех самых популярных настольных игр в мире, и занимает одно из первых мест по продажам во всем мире: уже продано 40 миллионов экземпляров Rummikub в 53-х странах мира на пяти континентах. Печатается на 25 языках мира.

За 70 лет существования игра Rummikub завоевала миллионы сторонников, и были проведены сотни чемпионатов. Сыграв не одну партию в нее, мы можем с уверенностью заявить и подтвердить девиз Руммикуба: «Rummikub объединяет людей». Такие голливудские знаменитости как Элизабет ТЕЙЛОР, Дон РИКЛС, Боб НЬЮАРТ, Телли САВАЛАС и много других любят играть в Rummikub.

I Всеукраинской Чемпионат состоялся в 2006 году, победитель которого представлял Украину на VI Всемирном чемпионате в Голландии в г. Маастричт.

Тот, кто станет абсолютным победителем, благодаря компании TOY TOY UKRAINE - организатору украинского чемпионата, поедет представлять Украину в финале 7-го Всемирного чемпионата по Rummikub, который состоится в Испании в г. Марбелла 6-9 ноября 2009 года.