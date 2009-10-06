Киселев: базовые для ПР регионы пошли вразнос

Народный депутат Василий КИСЕЛЕВ (фракция Партии регионов) заявляет о необходимости внутрипартийной дискуссии о ситуации в ПР.

Об этом он сообщил на пресс-конференции в УНИАН, зачитав открытое письмо членам партии и делегатам XII съезда Партии регионов.

«С горечью вынуждены констатировать тот факт, что за последние два года партия утрачивает свои лидирующие позиции. В партийной верхушке формируется вождизм, вытесняются демократические принципы», – говорится в письме. По мнению В.КИСЕЛЕВА, «авторитаризм и стремление отдельных лиц, которым партия дала власть, выйти из-под партийного контроля и подотчетности приобретают на местах угрожающий характер и наносят непоправимый вред авторитету партии».

Депутат также заявил, что на руководящих партийных постах в регионах идейные партийцы заменяются представителями бизнес-структур. По его словам, под лозунгом борьбы за чистоту партийных рядов проводится исключение из партии активистов за политическое инакомыслие, и в то же время без учета мнения актива парторганизаций восстанавливаются те, кто дискредитирует партию.

В.КИСЕЛЕВ считает, что учитывая это, необходима внутрипартийная дискуссия. «Ситуация очень трудная, поскольку базовые для партии регионы пошли вразнос», – сказал он.

В.КИСЕЛЕВ также добавил, что пока формально остается членом Партии регионов, но свой партбилет сдал еще 18 сентября. Он заявил, что пока лидером партии является Виктор ЯНУКОВИЧ, в ПР он не вернется.

Как сообщал УНИАН, 15 сентября президиум политсовета Партии регионов решил исключить В.КИСЕЛЕВА из рядов партии за «нанесение вреда ее репутации и нарушение требований устава» и отозвать В.КИСЕЛЕВА из членов политсовета ПР.

17 сентября В.КИСЕЛЕВ заявил о добровольном выходе из Партии регионов. При этом он сказал, что не намерен по собственной инициативе покидать фракцию «регионалов» в ВР. «Если они меня исключат из фракции - это их воля. Сам я из фракции не уйду, поскольку, по закону, я потеряю депутатский мандат. Я этой глупости не сделаю, такого подарка я никому не дам», - сказал парламентарий.