Вакарчук о проблеме 2012 года: жизнь сама ее решит

Министр образования и науки Иван ВАКАРЧУК считает, что у высших учебных заведений в 2012 году не возникнет проблем из-за отсутствия выпускников средних школ.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение И.ВАКАРЧУК высказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Я не вижу проблемы в отсутствии в 2012 году выпускников средних школ. Я думаю, что высшие учебные заведения решат эту проблему», - сказал И.ВАКАРЧУК.

Министр сообщил, что в этом году во вступительной кампании в вузы приняли участие 120 тыс. выпускников прошлых лет. Кроме того, по его словам, в 2012 году также будут выпускники средних профессиональных учебных заведений, которые также смогут продолжить свое обучение в высших учебных заведениях.

«Мы ожидаем около 180-200 тысяч тех, кто успешно пройдет независимое внешнее тестирование, при том, что государственный заказ будет составлять около 120 тысяч», - добавил он.

И.ВАКАРЧУК также сообщил, что Министерство образования и науки не планирует возможности введения для учащихся десятых-двенадцатых классов возможности сдачи экзаменов экстерном за курс средней школы. «Ничего этого мы не планируем делать, поскольку жизнь сама собой спокойно решит эту проблему», - считает министр.

По его мнению, вузы смогут в 2012 году перевести своих преподавателей на работу по программам подготовки магистров, а также увеличить набор студентов из числа иностранных граждан.

Как сообщалось, в связи с переходом средних школ Украины 9 лет назад на 12-летнее обучение, выпускников в 2012 году не будет вообще.