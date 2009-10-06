Рада подбросила Тимошенко повод для реприватизации

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект постановления о недопущении нарушений прав граждан на труд и оплату труда в условиях финансово-экономического кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего проекта постановления проголосовали 309 народных депутатов из 425, зарегистрированных в сессионном зале.

Проектом постановления предусматривается считать недопустимым нарушение прав граждан на труд и оплату труда в условиях финансово-экономического кризиса, в частности путем остановки производства, сокращения численности работников предприятий, уменьшения размеров оплаты труда таких работников, вынуждение их к оформлению отпусков без сохранения заработной платы.

Предлагается поручить Кабинету министров, Фонду государственного имущества Украины, органам местного самоуправления в случае выявления фактов нарушения трудовых прав работников приватизированных предприятий принимать меры к расторжению договоров купли-продажи таких предприятий и возвращению приватизированных объектов, соответственно, в государственную или коммунальную собственность.

Генеральной прокуратуре Украины предлагается обеспечить системный надзор за соблюдением трудовых прав граждан и в случае их нарушения безотлагательно принимать меры прокурорского реагирования.