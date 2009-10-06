БЮТ смирился с «плохой» рекламой Тимошенко?

Блок Юлии Тимошенко решил отозвать из Печерского районного суда столицы иск о запрете недобросовестной рекламы, касающейся деятельности премьер-министра. Об этом заявил заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО, выступая на канале ICTV в программе «Свобода слова», сообщили УНИАН в пресс-службе народного депутата.

В частности, Н.ТОМЕНКО отметил, что иск ВО «Батьківщина» в Печерский районный суд города Киева был попыткой обратить внимание на необходимость не допустить наполнение эфиров негативной информацией и превратить президентскую избирательную кампанию в политические «разборки» и обливания друг друга грязью. «Мы уже имели грустный опыт, когда в политической рекламе многих кандидатов в президенты делили Украину на три сорта и унижали собственный народ», - сказал Н.ТОМЕНКО.

Вице-спикер заметил, что, «к сожалению, эта дискуссия засвидетельствовала, что каждая команда считает, что она не будет иметь проблем во время президентской избирательной кампании и согласие на конструктивную содержательную и положительную дискуссию ей не нужно».

Н.ТОМЕНКО сообщил, что БЮТ принял решение отозвать упомянутый иск, но напоминает, что если не остановить такую войну, то победителей в ней не будет. «В избирательной кампании принимают участие многие кандидаты с непростой биографией и очевидно, что фрагменты этой биографии так же станут предметом рекламной заинтересованности», - заметил он.

Заместитель председателя ВР сказал, что «идеально было бы решить проблему до начала избирательной кампании, но, к сожалению, это не удалось. Проблема, какой будет информационная составляющая избирательной кампании, остается открытой, но я убежден, что к этой теме и общественность, и медиа-сообщество еще вернутся».

Как сообщал УНИАН, 22 сентября с.г. Печерский районный суд города Киева запретил распространение любой недобросовестной рекламы, касающейся деятельности премьер-министра, лидера партии «Батьківщина» Юлии ТИМОШЕНКО. Суд принял соответствующее решение по иску политической партии «Батьківщина» к гражданину Петру ПИДЛУБНОМУ.

Как сообщил УНИАН источник в БЮТ, видеоролик под названием “Лучше бы она отдыхала, чем работает” был разослан на все центральные телеканалы от имени П.ПИДЛУБНОГО. «Батьківщина» просила суд признать незаконными и противоправными действия ответчика относительно заказа, изготовления и размещения недобросовестной рекламы.

Вместе с иском суда было предоставлено заявление об обеспечении иска, в котором поднят вопрос о запрете ответчику и любым другим физическим и юридическим лицам, независимо от формы собственности, размещать на биг-бордах, других внешних рекламных носителях, радио и телевидении, сети Интернет, в электронных СМИ любую недобросовестную рекламу, касающуюся деятельности Ю.ТИМОШЕНКО. Истец обосновал свои требования тем, что такая реклама имеет антисоциальный характер и дискредитирует правительство.

Суд принял решение удовлетворить иск.

"Запретить ПИДЛУБНОМУ Петру Сильвестровичу и любым другим физическим и юридическим лицам, независимо от формы собственности, размещать на биг-бордах, других внешних рекламных носителях, радио и телевидении, сети Интернет, в электронных СМИ любую недобросовестную рекламу, касающуюся деятельности главы правительства Украины – председателя политической партии “Всеукраинское объединение «Батьківщина» в частности, рекламные ролики, содержащие недобросовестную рекламу относительно деятельности главы правительства Украины – лидера политической партии “Всеукраинское объединение «Батьківщина», а также любую другую недобросовестную социальную рекламу, и обнародовать ее в любой способ до рассмотрения спора по существу”, - отмечалось в постановлении суда.

После этого оппоненты премьера обвинили ее во введении цензуры. А народный депутат Украины, представитель Партии регионов Елена ЛУКАШ обжаловала постановление Печерского суда о запрете рекламы, в которой критикуется деятельность премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО.