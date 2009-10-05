В Украине возрождаются тоталитарные тенденции

Депутаты Харьковского облсовета считают, что в Украине возрождаются тоталитарные и антидемократические тенденции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в заявлении «Демократические права и свободы граждан – в опасности!», которое было принято сегодня на внеочередной сессии Харьковского облсовета по предложению фракции Партии регионов.

«Тоталитарные и антидемократические тенденции, которые украинский народ пытался побороть на пути построения правового государства, создание гражданского общества, обеспечение приоритета прав человека и защиты демократических прав и свобод граждан, к сожалению, не только получили новый стимул, но и стали определяющими в выборе дальнейшей судьбы Украины», - говорится в обращении харьковских депутатов ко всем ветвям власти.

По их мнению, такой поворот к тоталитаризму, в частности, засвидетельствовал Печерский райсуд Киева, который 22 сентября 2009 г. принял «беспрецедентное решение», запретив «любым физическим и юридическим лицам, независимо от формы собственности» размещать негативную информацию «о деятельности главы правительства Украины - председателя политической партии «Всеукраинское объединение «Батьківщина». «Фактически судебным решением, - говорится в обращении, - запрещено критиковать деятельность премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО и выражать объективные оценки относительно ее работы».

По мнению депутатов, это постановление суда «приведет к утверждению цензуры в Украине, пренебрежению правами и свободой слова, сделает невозможным свободно высказывать свое мнение». Оно «является грубым нарушением Конституции Украины и международных обязательств и объективно будет способствовать построению в Украине тоталитарного государства, где одинаково незащищенными от произвола будут и оппоненты нынешнего премьер-министра, и ее пылкие сторонники».

Чтобы сделать невозможным «падение Украины в бездну тоталитаризма», депутаты предлагают власти обеспечить соблюдение «норм Конституции и конституционных гарантий о запрещении цензуры», а также взятых Украиной на себя международных обязательств в области прав и свобод человека.

«Харьковский областной совет решительно осуждает пренебрежение конституционными правами и свободами граждан Украины и попытку лишить общепризнанных в демократическом мире прав, заявляет о своей готовности защищать конституционные принципы нашего общества всеми законными средствами. Мы уверены, что здоровые силы общества смогут консолидироваться и дать достойный отпор носителям тоталитаризма, не допустив захвата ими власти в Украине и окончательного утверждения в нашем государстве антидемократического режима» - подчеркнули авторы заявления.

Большинством голосов депутаты поддержали это обращение и проголосовали за то, чтобы оно было направлено Президенту, премьер-министру, председателю Верховной Рады Украины и руководителям депутатских фракций, Генеральной прокуратуре Украины, председателям областных советов страны, а также в Совет Европы и в организацию «Репортеры без границ».