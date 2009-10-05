Медведев не заинтересован во встрече с Ющенко

Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ не заинтересован во встрече с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО в Кишиневе.

Такое мнение корреспонденту УНИАН в России высказал директор российского Института проблем глобализации Михаил ДЕЛЯГИН.

«Насколько можно судить, ЮЩЕНКО останется Президентом ненадолго, и любая договоренность – промежуточная договоренность. Если учитывать украинские реалии, то следующий Президент о ней может просто забыть», - сказал М.ДЕЛЯГИН.

Кроме того, он считает, что эта встреча будет использована В.ЮЩЕНКО в его избирательной кампании. «Эта встреча будет выступлением в рамках избирательной кампании ЮЩЕНКО. Не уверен, что МЕДВЕДЕВУ этого хочется, особенно после резкостей, допущенных в адрес друг друга», - отметил М.ДЕЛЯГИН.

Как сообщал УНИАН, 30 сентября Президент Украины В.ЮЩЕНКО заявил, что планирует 9 октября встретиться с Президентом РФ Д.МЕДВЕДЕВЫМ на саммите СНГ, который состоится в Кишиневе.

В тот же день пресс-секретарь главы Российского государства Наталья ТИМАКОВА сказала, что Кремль пока не получал от украинской стороны запросов по поводу проведения встречи президентов России и Украины в рамках саммита глав государств СНГ в Кишиневе 9 октября.